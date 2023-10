Il Napoli domina in mediana: Lobotka e Anguissa hanno fatto la differenza

Il Napoli è tornato a pedalare.

Gli azzurri hanno convinto tutti, mettendo in mostra una forma fisica e un gioco davvero brillante. In particolar modo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Il resto lo sappiamo già, e a Lecce ne abbiamo avuto un’altra conferma: il Napoli ha un centrocampo stellare, anche nel giorno in cui Zielinski non gioca al massimo, perché Lobotka e Anguissa sono una mediana difficile da trovare nel Vecchio Continente. Sappiamo anche che, al netto del risultato di quattro a zero, non è stata una passeggiata la trasferta di Lecce, contro una squadra caratterialmente matura, capace di aff rontare i campioni d’Italia senza timidezze, con un gioco veloce e coraggioso, ancorché con mezzi tecnici molto inferiori”.