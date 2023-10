Il Mattino – Natan convince ancora: terza prestazione eccellente per l’erede di Kim

Natan De Souza ha garantito equilibrio ed efficienza anche a Lecce.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Lo spirito di gruppo fu la chiave dei successi di Spalletti, al di là della cristallina classe di

alcuni interpreti che De Laurentiis ha avuto in estate la forza di trattenere, escluso Kim. Sono incoraggianti le prestazioni del suo sostituto Natan, concentrato e puntuale, che può diventare ancora più utile con i suoi lanci per le punte. Ciò che stava a cuore a Garcia era far emergere quella che ha definito “anima collettiva”, che consente a Ostigard di essere protagonista dopo essere partito nelle retrovie anche in questa stagione e a Gaetano di approfittare di una dozzina di minuti per firmare il 3-0 e procurarsi il rigore del 4-0″.