CorrSport – Napoli perfetto a Lecce: gara di grande autorità

Il Napoli ha sbancato Lecce.

Una partita sicuramente non facile quella del Via Del Mare. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “ll Napoli l’ha vinta con la propria autorevolezza, riesplosa prepotentemente dal buio delle settimane scorse; il Lecce ha resistito un’ora, poco meno, poi s’è cambiato per quel che poteva (Piccoli con Krstovic e due punte, dunque), s’è smarrito, ma sempre con una dignità tattica lodevole. E per un attimo (12′ st) ha pensato di averla riaperta, sul colpo di testa di Strafezza, azzerato da Pairetto e poi dal Var per mani di Krstovic”.