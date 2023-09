Koopmeiners, l’agente allo scoperto: “Solo il Napoli si è fatto avanti”

L’agente del calciatore dell’Atalanta è intervenuto ieri pomeriggio ai microfoni di TV PLAY.



Durante l’ultima sessione di mercato il Napoli ha insistito fortemente per il centrocampista olandese, ma l’Atalanta ha considerato il calciatore incedibile, almeno per questa stagione.



Dopo un ottimo avvio di campionato per Teun Koopmeiners (2 gol e un assist), l’agente ha parlato del possibile rinnovo con la società nerazzurra: “Sì, stiamo parlando del rinnovo. Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, ma Teun è felice all’Atalanta”.

L’agente Baving non ha parlato solo di rinnovo; conferma anche le voci sull’interessamento di alcuni club come la Juventus e, soprattutto, il Napoli: “Quando sei un calciatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano. Dalla Juventus non ci sono state proposte, solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si saprà mai cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta”.