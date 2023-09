Giuntoli: “Napoli, Inter e Milan davanti alla Juve. Su Kvara e Osimhen…”

L’ex DS del Napoli e attuale dirigente della Juventus ha rilasciato un’intervista al giornale La Repubblica, parlando della sua nuova esperienza, di obiettivi stagionali ma anche del Napoli.

“Qui mi sento a casa”. Ecco le parole del nuovo Football Director della squadra bianconera. “Ricordo le prime trasferte col babbo: a Firenze, attenti a non esultare, o a Bologna, dove una volta abbiamo preso l’acqua tutto il tempo”.

Sugli obiettivi: “C’è un programma preciso condiviso: tornare in Champions. Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma. Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima”.

Poi si sofferma sui colpi di mercato del Napoli, in particolare modo su Kvaratskhelia e Osimhen: “a Napoli ho colto delle coincidenze: senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo, senza lo stop per la pandemia forse Osimhen avrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier League.”