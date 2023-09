Caso Osimhen, il ministro dello Sport nigeriano: “No alle discriminazioni, pronti ad approfondire”

Dopo il comunicato della SSC Napoli sul caso dei video su TikTok, ad esporsi ora è Owan Enoh, ministro dello Sport della Nigeria.

Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato in Nigeria, Enoh si espone così riguardo l’attaccante azzurro: “Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria in Italia. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia”.

Poi aggiunge: “Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”.