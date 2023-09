Verso Lecce-Napoli, designata la terna arbitrale

Il Napoli di Rudi Garcia in questo turno di Serie A giocherà prima delle dirette concorrenti per lo scudetto. In caso di vittoria, quindi, potrebbe momentaneamente portarsi al secondo posto a -1 dalla vetta. La squadra da affrontare non è la miglior avversaria al momento, visto l’ottimo momento di forma del Lecce che ha, infatti, gli stessi punti del Napoli in classifica.

Come divulgato dall’AIA, a dirigere Lecce-Napoli sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Torino. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Meli-Alassio, mentre il quarto uomo sarà Collu. Saranno invece presenti nella sala VAR Paterna e Doveri, che aiuteranno l’arbitro negli episodi dubbi.

I precedenti sono a favore del Napoli, dato che Pairetto ha diretto i partenopei in ben otto circostanze, in cui sono arrivate sette vittorie. Nell’ultima presenza dell’arbitro in un match del Napoli è arrivata però la sconfitta, quando lo scorso 3 marzo gli azzurri furono battuti per 1-0 dalla Lazio. Sarà una prima volta inedita, visto che l’arbitro dirigerà gli azzurri per la prima volta in trasferta.