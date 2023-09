L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulla Serie A, ribadendo una cosa già detta in passato sul Napoli: “Un procuratore di un giocatore importante del Napoli mi ha raccontato di dinamiche strane. Mi ha detto che lavorano la metà di quanto lavorava Spalletti, poi mi ha detto che c’è buona parte dello spogliatoio è incavolato perché Garcia dice a tutti di non preoccuparsi, ha fatto parecchie promesse ai singoli e non ne ha mantenuta una. Il clima non è ancora sereno”.