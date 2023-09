Pioli sullo scudetto: “Le candidate sono quattro ma la favorita è una sola”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri in campionato: “La Lazio gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento – e stanno bene – sono una squadra forte. Primi in classifica? Io quando è uscito il calendario non ho guardato troppo avanti. Ho pensato a preparare ogni singola partita. Inutile parlare delle critiche: siamo il Milan, vogliamo vincere ed essere competitivi”.

Poi aggiunge: “Il club sta portando avanti un percorso meraviglioso, in grado già di vincere e di mettere a posto i conti. Poi siamo il Milan: sono alti gli elogi e alte le critiche. Ci dobbiamo mettere in discussione ogni volta: non ci esaltiamo, ma non ci deprimiamo”.

Milan e Inter hanno fatto gli stessi punti negli ultimi due campionati? “Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più”.