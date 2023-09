Natan senza sbavature: due partire impeccabili per l’ex Brigantino

Natan è stato impeccabile in queste due prime partite da titolare.

Lo dicono i numeri e l’edizione odierna de Il Mattino, che ne ha analizzato i movimenti e l’attenzione in campo: “Il difensore Natan è partito addirittura titolare (così come aveva già fatto a Bologna) per sostituire l’infortunato Juan Jesus al centro del pacchetto arretrato e se l’è cavata egregiamente in coppia con Ostigard sia in terra felsinea, sia all’esordio al Maradona contro i friulani. Il brasiliano ha messo in mostra senso della posizione, rapidità negli anticipi ed una buona personalità nel mordere le caviglie degli avversari. Insomma, un buon inizio per il centrale sudamericano proveniente dal Bragantino”.