Lindstrom sorprende tutti: ingresso da favola contro l’Udinese

Jesper Lindstrom ha sorpreso tutti nel match con l’Udinese.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, che ha sottolineato l’exploit del danese nella seconda frazione di gioco contro i bianconeri. Più di mezz’ora di gioco per l’ex Eintracht: “Garcia ha rilanciato nella mischia il danese Lindstrom al 18esimo della ripresa al posto di Politano. L’ex gioiellino dell’Eintracht Francoforte ha rispettato le consegne, mostrando alcuni pezzi pregiati del suo repertorio e riscattando l’esordio amaro che gli era toccato con la Lazio sempre a Fuorigrotta. In quell’occasione, l’allenatore lo aveva inserito nei minuti finali con pochi allenamenti nelle gambe (era arrivato da un paio di giorni in azzurro ndR) e con la squadra che tentava una disperata rimonta sui capitolini”.