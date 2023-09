Il Mattino – L’abbraccio di Kvara al raccattapalle: il gesto che ha emozionato il tifo azzurro

L’abbraccio di Kvara al raccattapalle è un segno indelebile nel cuore dei tifosi azzurri.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarebbe stato un gesto di “esplosione” del georgiano dopo l’assenza dal tabellino dei marcatori dal 19 marzo 2023: “E poi c’è lui, quello che non fa in tempo a prendere parte al festone sotto la Curva. E che aspetta sornione il suo momento, quasi sulla linea bianca del campo: proprio come Kvara, che chissà per quanto tempo ha sognato di varcarla quella linea per trovarsi dall’altra parte. I due si vedono, sembrano vecchi amici. Il campione guarda il ragazzino e sembra che urli: “hai visto ho segnato, non ce la facevo più dopo 6 mesi”.