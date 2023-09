Il Mattino – Garcia e il suo Napoli: la squadra sta iniziando a “carburare”

Il Napoli di Rudi Garcia sta iniziando ad esprimersi al meglio.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui gli azzurri starebbe iniziando ad esprimere in campo le richieste e i dettami del tecnico francese: “Già con il Braga e il Bologna, il Napoli ha mostrato di aver ritrovato un possesso sicuro: se in Portogallo ha sbandato, a parte l’invenzione di Samardzic, la difesa azzurra non ha mai avuto esitazioni. Con l’Udinese è stata costante la circolazione della palla, quasi un martellamento, con Anguissa che ha molto spesso indietreggiato sulla linea dei due centrali, più stabilmente di Lobotka spesso schermato da Lucca, in una costruzione che si potrebbe definire “3 più 2”.