Il Mattino: “De Laurentiis sarà presente a Lecce per seguire la squadra”

Il “giocattolo” Napoli sembra essere tornato a funzionare. Dopo la convincente vittoria contro l’Udinese, gli azzurri hanno mostrato di essere una squadra versatile e in grado di poter impensierire le contendenti al titolo anche in questa stagione.

Lo ha ben capito Aurelio De Laurentiis che vuole essere vicino al gruppo. Il patron ha deciso che partirà per Lecce, lo farà oggi insieme al resto della squadra. In questo momento c’è bisogno di compattezza e unità d’intenti da parte di tutti.

A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino: “Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha capito che più vicino sta alla squadra e meglio è. Anche alla luce della faccenda Osimhen. E allora oggi passerà la notte a Lecce, assieme ai campioni d’Italia. Ieri era a Roma ma nel pomeriggio partirà in volo per Brindisi con la squadra, in viaggio con Garcia, per trascorrere la vigilia con agli azzurri. È la prima volta”, si legge sul quotidiano campano.