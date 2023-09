Giordano: “Il suo calcio è arte, ha la sensibilità e il carattere dei campioni”

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano, compagno di Maradona durante l’annata dello scudetto, ha parlato al Corriere Dello Sport. Il bomber si è espresso su Kvaratskhelia e sulla sua partita contro l’Udinese.

Ecco le sue parole: “Io partirei dallo scavino che è stato fantastico ed era difficile perché emotivamente dopo due pali puoi essere condizionato nel fare una giocata simile. Kvaratskhelia ha confermato di avere la sensibilità e il carattere dei campioni. Si tratta di un gesto tecnico complicatissimo perché Silvestri stava intervenendo e Kvara se avesse alzato troppo la palla avrebbe rischiato di perderla col ritorno dei difensori. Ha pennellato tutto alla perfezione calcolando spazio e tempo, ha accompagnato la palla in porta. La preparazione al gol è stata perfetta e lo scavino non è l’unica cosa speciale. Se riguardate l’azione noterete che lui quando ruba palla all’avversario non compie un semplice tackle ma, di fatto, crea i presupposti per il suo gol. Il suo è uno stop a seguire, conduce la palla dove serve per il pallonetto, è un gol studiato, calcolato nei centimetri. La sua giocata era l’unica possibile da fare per segnare a porta vuota. Il suo calcio è arte”.