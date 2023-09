ADL rifiuta il tapiro d’oro, dura accusa da Striscia la Notizia

Dopo il 4-1 messo in cassaforte nel match casalingo contro l’Udinese, che ha visto una buona prestazione da parte di tutta la squadra, titolari e non, l’ambiente Napoli finisce di nuovo sotto i riflettori. Ieri sera a Striscia la Notizia è andato in onda il servizio condotto da Valerio Staffelli, il quale ha rincorso il patron Aurelio De Laurentiis, alla stazione Roma Termini di ritorno da Napoli, per consegnargli il tapiro d’oro.

Il numero uno azzurro ha ignorato tutte le domande fatte, tanto che è stato necessario l’intervento della sicurezza per fermare l’inviato di Striscia. A tal proposito è arrivata la dura accusa dalla redazione di Striscia la Notizia che ha pubblicato un comunicato: “Consegna mancata, che è degenerata in spintoni all’inviato del tg satirico e alla sua troupe. Le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell’anno scorso e il “caso Osimhen”: l’inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De Laurentiis, intercettato alla stazione di Roma Termini. Il presidente Aurelio de Laurentiis, però, ha preferito non rispondere e non ritirare il Tapiro dalle mani di Staffelli, che è stato molto strattonato – insieme alla sua troupe – dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato. Per De Laurentiis questo sarebbe stato il terzo Tapiro d’oro della carriera”.