VIDEO – Caso Osimhen, il Rubin Kazan scherza su TikTok: rigore sbagliato da Kvara con lo stesso audio

Il Rubin Kazan, squadra nella quale ha giocato Khvicha Kvaratskhelia, è “intervenuta” sul caso Osimhen diffondendo un video su TikTok. Il profilo della società russa è uno dei più attivi sul social cinese e hanno risposto in maniera scherzosa a quanto accaduto in queste ultime ore. Nel video in questione è il calciatore georgiano a sbagliare un rigore con la maglia del Rubin, con in sottofondo lo stesso audio del filmato cancellato dal profilo del Napoli e che ha fatto infuriare il nigeriano. Sempre nel video si può leggere: “L’admin del Napoli lavora nel Rubin Kazan”.

FONTE VIDEO: TIKTOK RUBIN KAZAN