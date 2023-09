Tuttosport: “Napoli, torna il gioco della squadra campione di Italia”

Tuttosport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sulla vittoria degli azzurri contro l’Udinese. Questo quanto evidenziato:

“Ve l’avevo detto che da Bologna eravamo ripartiti”, il tweet di De Laurentiis è arrivato tempestivo al 93′, come la sentenza di un veggente che le indovina tutte. Garcia può sentirsi più solido in panchina in una notte che cancella i dissapori e spegne le liti. Un match per ritrovarsi e lasciarsi tutto alle spalle: obiettivo raggiunto. Il Napoli torna sicuro e arrembante, riesce finalmente a dare le risposte tanto attese. Sembrava aver perso grinta e certezze le ritrova proprio contro la squadra con cui si laureò campione d’Italia in quel 4 maggio. E l’Udinese? Troppo poco per tenere testa ai campioni d’Italia”.