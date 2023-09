Trevisani: “L’Udinese è la squadra peggiore del campionato, il Napoli si è ripreso anche grazie all’avversario”

Il commentatore di Sportmediaset Riccardo Trevisani ha parlato della vittoria di ieri sera del Napoli contro l’Udinese. Secondo Trevisani ci sono più demeriti friulani in questa sconfitta che meriti azzurri, questo perché la compagine di Sottil viene considerata allo sbando. Queste le sue parole: “Bisogna ricordarsi i demeriti dell’avversario. In questo momento l’Udinese è la squadra peggiore del campionato, non gioca a calcio, ha perso 10 gol ed è allo sbando totale. Il Napoli si è ripreso anche grazie all’avversario, Kvara ha giocato alla grande, anche Osimhen, ma contro la 19esima in classifica in campionato”.