Simeone a Kiss Kiss: “Bisogna adattarsi a cosa chiede il nuovo allenatore. Vogliamo vincerle tutte”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in mixed zone al termine di Napoli-Udinese. Queste le sue parole.

“Non è cambiato niente, c’è lavoro dietro e bisogna adattarsi a quello che chiede il nuovo allenatore. Oggi abbiamo fatto una grande partita e abbiamo ricevuto un grande sostegno da parte dei tifosi dalla prima partita. Questo ci dà la carica giusta. Sfruttare il mio momento? C’è sia il gruppo che il singolo. Non si lavora solo per sé stessi ma anche per la squadra. Quando sei egoista fai un danno perché poi dai la colpa agli altri quando non giochi bene. Così non va bene. Io lotto e non mi do mai per vinto, mi piacciono le sfide e mi piace confrontarmi con gli altri per migliorare. Se lui fa bene io voglio farlo per una cosa personale. Con poco tempo a disposizione devo far bene: è una sfida a me stesso. Obiettivi? Entrare in Champions ed essere tra i primi, poi la stagione è lunga e ci saranno diversi momenti. L’idea è di mantenere quella via e non mollare: siamo il Napoli e vogliamo vincerle tutte”.