Nino D’Angelo: “Il Napoli non deve pensare a cose da extracampo”

Nino D’Angelo, cantante napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli sul Napoli e sul match vittorioso di ieri sera. Ecco cosa ne pensa:

“Finalmente parliamo di calcio, perché in questa settimana purtroppo si è parlato di altro. Per me e per i tifosi la maglia è la prima cosa, e ciò che è successo bisognava evitarlo. La società e Osimhen devono fare pace, perché pure il ragazzo deve far pace con la società. Devono sedersi ad un tavolo e chiarire la situazione. Vorrei vivere questo campionato in maniera tranquilla. Perché le altre non vedono l’ora di vedere il Napoli litigare per poterci fregare”.