Lecce, Liguori: “Crediamo in Banda, ma sarà assente contro il Napoli”

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Pianeta Lecce per parlare della sua rosa. Ecco cosa ne pensa di Banda:

“Martedì ci è mancato Banda, calciatore capace di fare uno strappo importante. Attaccante perfetto per quel tipo di partita. Quando tornerà? Col Napoli sicuramente no, non credo col Sassuolo. È un giocatore molto importante, quindi non possiamo rischiare la ricaduta. Se ci dovesse essere un miracolo magari verrà convocato contro il Sassuolo, ma è ipotizzabile il suo rientro dopo al sosta”.