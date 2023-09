Improta: “Zielinski impressionante, Garcia deve essere felice”

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove parla del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Ieri ho visto il Napoli di Spalletti, in tutto e per tutto. E’ una cosa bellissima e Garcia ne deve essere contento. Se lui ha voluto metterci del proprio in una situazione tattica perfetta ci stava, però all’inizio doveva affidarsi a quelli che ieri hanno sciorinato il calcio di Spalletti. Poi ieri nel post gara ho visto un Garcia col viso un po’ imbronciato, come se non fosse riuscito ad imprimere nulla all’interno di questo gruppo. Samardzic? Talento naturale e ieri l’ha dimostrato. Ora mi auguro che Garcia abbia accettato una ‘lezione’ da chi era abituato a fare determinate cose. Ora vedo, attraverso ciò che fa la squadra, il divertimento dei singoli. Mario Rui-Kvaratskhelia? Mi sembrava di rivedere la catena Ghoulam-Insigne. Anche Zielinski sta facendo qualcosa d’impressionante, s’è vestito da leader ed ha trascinato la squadra”.