Il Mattino – Zielinski show, con freddezza e determinazione porta il Napoli in vantaggio

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando il match di ieri sera anato in scena al Maradona tra azzurri e Udinese. Il quotidiano ha svelato un retroscena al momento del calcio di rigore assegnato ai partenopei nel primo tempo:

“Questa volta si sorride dagli undici metri. A Bologna il pallone era stato sparato forte a lato; al Maradona, invece, va dritto in rete. Il piede però è un altro: non quello di Victor Osimhen, piuttosto quello di Piotr Zielinski che con freddezza e personalità si prende in carico la consegna. Al momento della decisione dell’arbitro i 40 mila del Maradona hanno invocato il nigeriano urlando «Osimhen, Osimhen». Lui però non se la sente e guarda Zielinski che nel frattempo ha preso il pallone in mano ma quasi gli chiede il permesso per tirare. Garcia vuole Osimhen dal dischetto, ma il nigeriano ringrazia ma rifiuta invitando poi Zielinski a tirare”.