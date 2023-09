L’esordio di Natan al maradona non delude i tifosi. La sua è una prestazione di valore contro un avversario mai facile ed insidioso. I quotidiani promuovono il suo atteggiamento e la voglia di fare bene. Il Mattino, oggi in edicola, giudica con un 7 la sua partita. Questo quanto evidenziato:

“La velocità delle imbucate friulane potrebbero metterlo in difficoltà: lui gioca d’anticipo, non concede mai lo spazio alle sue spalle. E cerca pure di aiutare in impostazione”.