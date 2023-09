Gazzetta – Osimhen via a gennaio? Plusvalenza garantita!

Non tutti i mali vengono per nuocere. Secondo i principali quotidiani sportivi, non è da escludere l’addio a Victor Osimhen nella sessione invernale di gennaio. In particolare, la Gazzetta dello Sport guarda il lato positivo: la plusvalenza. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli, ammortizzando i costi in modo decrescente, produrrebbe una plusvalenza pressoché automatica in caso di cessione: basta infatti un qualunque importo superiore ai 7 milioni in caso di partenza a gennaio, la soglia invece si abbassa addirittura a 2 se si discute di un trasferimento per la prossima estate. Questo non vuol dire che De Laurentiis stia già pensando a come venderlo”.