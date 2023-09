Gazzetta – Osimhen, da gennaio potrebbe tornare all’attacco l’Al Hilal. Il punto

La Gazzetta dello Sport non esclude l’addio a gennaio del fuoriclasse del Napoli. La tensione con la società resta, anche se da professionista serio ha messo da parte le questioni fuori dal campo. La rosea fa il punto.

“Sempre per gennaio non è da escludere, ovviamente, un ritorno di fiamma dall’Arabia Saudita. L’Al Hilal ad agosto aveva promesso all’attaccante un ricco quinquennale tra i 40 e i 45 milioni di euro annui ed era anche disposto a pagarlo i 200 richiesti da De Laurentiis. Il presidente aveva respinto l’offerta, con fare anche irrisorio, ma adesso le premesse potrebbero essere decisamente diverse. Allo stato attuale delle cose, con ogni probabilità potrebbe servire una cifra sensibilmente più bassa per assicurarsi Osimhen ed è una prospettiva che gli lascia molto più margine di scelta, essendo meno vincolato”.