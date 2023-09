Ferrara: “Vittoria importante ieri, ma il Napoli ha sempre giocato…”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della vittoria netta e importante degli azzurri ieri sera al Maradona. Ecco cosa ne pensa:

“E’ stata una prestazione importante in un momento delicato. Non che in precedenza il Napoli non avesse fatto delle prestazioni buone, ma nelle poche occasioni che si presentavano agli avversari è stato punito. Va detto che di fronte c’era un’Udinese in difficoltà, ma l’approccio soprattutto per quello che è stato l’avvicinamento alla partita era di fondamentale importanza”.