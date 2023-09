Falcone: “Giochiamo contro i campioni d’Italia, sarà una partita combattuta, speriamo gli episodi girino dalla nostra”

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato ai microfoni di TeleRama della prossima sfida dei salentini, che giocheranno contro il Napoli. L’estremo difensore dei giallorossi parla di sfide che si preparano da sole e che giocando contro i campioni d’Italia bisogna fare più attenzione. Queste le sue parole: “Queste sono partite che si preparano da sole, giochi contro i campioni d’Italia e devi stare più attento, il fatto che giochiamo in casa, col fattore campo a favore aiuta. Secondo me sarà una partita combattuta, sperando gli episodi girino a nostro favore, cosa non accaduta a Torino”.