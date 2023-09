La settima giornata di Liga Portugal si apre con la vittoria per 4-2 in trasferta del Braga in casa dell’Estrela. Gli ospiti, rivali del Napoli nel girone di Champions League, erano andati sul 3-0 grazie alla doppietta di Djalo e al gol di Banza, ma la squadra di Vieira è stata brava a reagire e a riaprire la gara con Kikas prima e Jean Felipe poi, ma gli sforzi non sono stati sufficienti per portare via un punto, anche perché Horta al 94′ ha chiuso la pratica.