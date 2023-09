Donnarumma: “Il Napoli l’anno scorso ha fatto grandi cose, quest’anno può dire la sua nonostante la partenza lenta”

Il portiere della Nazionale e del Psg Gianluigi Donnarumma ha tenuto una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset toccando vari argomenti. Tra quelli trattati anche un parere sulle squadre della Serie A, in cui ha parlato del Napoli e dell’ultimo anno azzurro. Queste le sue parole: “In Champions vedo le italiane messe molto bene, e lo si è visto lo scorso anno, col Milan che è uscito in semifinale e l’Inter che ha perso in finale. Anche il Napoli che è uscito ai quarti, penso che andranno lontano, perché sono squadre molto forti, e tra queste anche la Lazio. L’anno scorso il Napoli ha fatto un grandissimo campionato, facendo bene anche in Europa, ha giocato alla grande ed anche quest’anno potrà dire la sua, anche se è partito un po’ male. Il Milan è una squadra molto forte, lo abbiamo nel girone e sappiamo che sarà una sfida durissima. L’Inter ha giocato contro il City in finale alla pari e può dire la sua. La Lazio col pareggio contro l’Atletico ha iniziato molto bene grazie al gol del mio amico Ivan, quindi in Italia siamo messi bene”.