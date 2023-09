Dazn, De Giuseppe: “Vanno fatti i complimenti a Garcia, vi spiego”

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo a Garcia e al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

Devono essere fatti complimenti importanti a Garcia per la comunicazione che ha fatto in questi giorni. E’ riuscito con ironia e serietà a descrivere con lucidità il momento che sta vivendo il Napoli infondendo una certa dose di tranquillità. Gli scenari di una non vittoria sarebbero stati drammatici, ma la cosa che vorrei sottolineare è che oltre i tre punti il Napoli ha riportato l’entusiasmo in campo. Mancava un po’ quel Napoli e quel Napoli s’è rivisto per gli interi novanta minuti”.