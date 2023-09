Criscitiello: “Caso Osimhen? Sicuramente un buon pretesto…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito al caso Napoli-Osimhen di quel famigerato TikTok. Ecco cosa ha dichiarato:

“Questione TikTok ed Osimhen? Chi fa parte del gioco di TikTok accetta certe regole, ma a me non piace questo modo di fare che hanno un po’ tutti i club. Quello che stona è la reazione violenta del calciatore e il post del suo procuratore. Queste robe sembrano un pretesto. Il Napoli ha bisogno di calma, farà il suo campionato brillante. Non sarà un’annata come quella dell’anno scorso e lo sapevamo da luglio. Osimhen ora deve fare chiarezza col club e col suo procuratore perché restare così per un anno non è il caso”.