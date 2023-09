Antonio Corbo, giornalista, ha commentato la prova di Natan nel suo editoriale per La Repubblica: “Tutto ricomincia seguendo il destino auspicato. Bene la difesa, Natan ordinato, la sua semplicità è confortante nel ricordo di Kim, nessun errore e nulla da dire per il momento. Ostigard gli è accanto”. Dopo Bologna ancora segnali incoraggianti da parte del brasiliano che alla prima al Maradona non stecca e sforna un’altra ottima prestazione.