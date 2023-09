CdS – Vittoria quasi perfetta: perché Osimhen ha abbracciato Lindstrom

Sono tanti gli episodi che hanno caratterizzato Napoli-Udinese. Tra le mura del Maradona, gli azzurri ritrovano la vittoria e Osimhen offre una grande prestazione. Victor si riconcilia almeno coi tifosi, delusi ma sempre legati al loro beniamino. Neanche un fischio per il nigeriano, solo applausi e sostegno. Il Corriere dello Sport ricostruisce il momento del gol. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Victor Osimhen ha giocato titolare, ha fatto gol e non ha esultato, però s’è preso gli abbracci dei compagni e lui stesso è corso in panchina ad abbracciare Lindstrom: magari il vecchio Jesper se la sentiva e gliel’aveva annunciato. Già.

Ma sulle doti di questo grande centravanti, tutto sommato, è facile scommettere, mentre non lo era prevedere una serata finalmente così bella per il popolo del Napoli dopo tante amarezze e troppi casi in poco più d’un mese di campionato. Quasi perfetta considerando anche il ritorno di Kvara e del Cholito”.