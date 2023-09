CdS – Video Tik Tok? Forse c’entra un video per beneficenza che non hanno concesso a Osimhen. Il punto

La SSC Napoli e Victor Osimhen sono finiti nell’occhio del ciclone a causa di alcuni video pubblicati su Tik Tok. Il nigeriano non li ha graditi e ha chiesto a più riprese la rimozione (clicca qui per leggere la ricostruzione dell’accaduto). Il Corriere dello Sport afferma che ci sarebbe dell’altro, un video per fini benefici che il Napoli gli avrebbe negato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Qualche settimana fa il centravanti aveva chiesto al club – rispettando il contratto che lo vincola per le sue prestazioni relative all’immagine – di poter effettuare un video che serviva a un sito per fine benefici. Il Napoli non ha ritenuto opportuno dare il proprio permesso a quell’intervento in video e la cosa ha lasciato interdetto il campione africano, sempre attento alla propria gente. Il fatto che poi non gli sia stata chiesto invece il parere sulla pubblicazione di un’altra clip che lo riguardava (e derideva), lo ha ulteriormente innervosito”.