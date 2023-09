Si ci è chiesti a lungo, al di là se si considera il video come semplice goliardia o un’offesa, come la SSC Napoli ha reagito nei confronti dei social media manager dell’account Tik Tok. A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Corriere dello Sport: “I social media manager, compreso l’autore dei post, se la sono cavata con un cazziatone: per il momento nessuna conseguenza irrimediabile. Nessuna testa è caduta come le noci di cocco dagli alberi. Reali o virtuali che siano”.