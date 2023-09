CdS – Osimhen, difficilmente resterà in azzurro. Il punto

La vittoria contro l’Udinese ha rasserenato un po’ i tifosi. Le cosiddette questioni “extra campo” sono state messe da parte a favore di una prestazione lodevole da parte di Osimhen (che ha anche segnato) e di tutta la squadra. Ciononostante, “Il presente non è roseo, insomma, e il futuro difficilmente sarà azzurro – scrive il Corriere dello Sport – di rinnovo non si parla più da un po’, accordo sfumato e parti sempre più distanti: De Laurentiis a casa sua, Calenda a casa sua. E Osi con il contratto in scadenza nel 2025: a giugno sarà a un passo dallo status di parametro zero e tutti i pretendenti sono seduti ad aspettare la valutazione di Adl. Inevitabilmente diversa dai 200 milioni dell’ultimo mercato. Una cessione a gennaio, al momento, è da escludere, ma è ovvio che bisognerà chiarire il rapporto e instaurare quantomeno una serenità di facciata che permetta di arrivare a fine campionato senza ulteriori tensioni tremendamente dannose per la squadra”.