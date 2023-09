Il giornalista Sky Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky della questione Osimhen-Napoli sui social. Ecco cosa ne pensa:

“Il tik tok del Napoli su Osimhen? Ma fatevi una risata. Non voleva essere un’offesa ma qualcosa per far ridere. Se però l’agente ha quella reazione esagerata vuol dire che c’è qualcosa alla base. La scelta di Osimhen di lasciar battere il rigore a Zielinski è stato un gesto maturo”.