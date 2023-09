Biasin: “Osimhen deve scendere dal piedistallo, togliendo le foto dai social ha fatto un torto ai tifosi”

Il giornalista Fabrizio Biasin, capo dei servizi di Libero, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, nel corso di Pressing del caso Osimhen. Come affermato dal giornalista ciò che ha fatto Osimhen sul suo profilo Instagram fa un torto solamente ai tifosi del Napoli che lo sostengono. Queste le sue parole: “Si è parlato di tante cose riguardo il club, ma anche lui deve scendere dal piedistallo. Capisco tutto, pure la rabbia del momento, ma Spalletti non avrebbe accettato una reazione del genere. Pure la reazione social è sbagliata, perché togliendo le foto su Instagram non hai fatto un torto al club, ma a tutti i tifosi del Napoli che ti sostengono. E al prossimo gol esulti”.