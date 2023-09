Agostinelli: “Napoli? Non basta una vittoria…”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo al Napoli e alla bella vittoria di ieri sera al Maradona. Ecco cosa ne pensa:

“Non basta una partita per dire che sia tornato il Napoli di una volta, però i segnali sono stati positivi. Aspettiamo. Può essere che l’allenatore si sia reso conto di lasciare più libertà alla squadra dopo i martellamenti che ha dovuto subire. Il Napoli deve dare continuità perchè ha l’obbligo di lottare per lo scudetto anche se non sarà facile come lo scorso anno”.