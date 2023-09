Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è al centro di un caso mediatico. Il calciatore, convocato per la partita Napoli-Udinese, ha da poco raggiuto il ritiro degli azzurri, sito al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli. Nel video diffuso da sscnapoli24h si può osservare il suo arrivo. Per lui testa bassa e nessun saluto rivolto ai compagni. In particolare, è rimasto spiazzato Diego Demme.