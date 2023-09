Sky – Napoli-Udinese, Garcia ha deciso su Osimhen. Novità sul caso TikTok

Stasera si giocherà Napoli-Udinese, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Un match che si giocherà in un clima surreale per gli azzurri, non solo per i risultati delle ultime sfide, ma anche per quanto nato attorno a Victor Osimhen. Tuttavia, secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky, l’attaccante sarà schierato titolare da Rudi Garcia. Il giornalista ha poi svelato delle novità sul caso TikTok. “C’è stata una leggerezza e della mancanza di sensibilità: non c’è sfondo razziale nel TikTok del Napoli. Si poteva evitare. È mancata sensibilità ed è mancato il tempismo quando il calciatore ha chiesto che i video venissero rimossi. Si è aspettato troppo tempo dalla sua richiesta”.