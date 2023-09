Romano – Osimhen, nessun accordo per il rinnovo ad agosto. La situazione

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube a proposito del caso nato intorno a Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, non c’è mai stato nessun accordo totale per il rinnovo, ma c’è solo la proposta sul tavolo. Questo è quanto riportato. “Sicuramente il giocatore è deluso, qualcuno dice sia furioso per questa situazione. Il giocatore è in scadenza nel 2025, in tanti hanno scritto che questo agosto ci fosse un accordo per il rinnovo: assolutamente no, niente è stato accordato. La proposta è sul tavolo, ma non è stato raggiunto l’accordo totale: ovviamente se la situazione dovesse aggravarsi, significherebbe che il Napoli dovrà cederlo la prossima estate”.