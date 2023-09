La Ssc Napoli, attraverso i suoi canali social e non solo, ha reso nota la lista dei convocati per la partita Napoli-Udinese, valida per la sesta giornata di Campionato e che si giocherà oggi 27 settembre alle 20:45. A risaltare su tutto è il caso Victor Osimhen, e la sua presenza nella lista appariva in fortissimo dubbio. Tuttavia, Rudi Garcia ha scelto di convocare il nigeriano per la sfida in questione. Ancora assente Pierluigi Gollini, fermo ai box per infortunio.