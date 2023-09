Kvaratskhelia a Dazn: “Il gol mi mancava. Cosa è cambiato? Dopo il Sassuolo ci siamo parlati…”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Napoli-Udinese ai microfoni di Dazn.

“Il gol mi mancava, ma nel calcio può succedere di tutto e non segnare per sei mesi ti rende nervoso. Ora sono tornato, sono contento ed ho fatto il meglio per la squadra. Vogliamo continuare così. Cosa è cambiato? Abbiamo realizzato che dovevamo tornare a vincere. Dopo la partita con il Sassuolo ci siamo parlati e anche parlando con l’allenatore abbiamo capito che era importante tornare a giocare in questa maniera. Abbiamo tanti giocatori forti. Non importa chi va in gol, l’importante è contribuire alla vittoria e continuare così. Forza Napoli!”