Jacobelli: “Napoli, situazione delicata. Osimhen? Video TikTok inopportuno”

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato a proposito della delicata situazione del Napoli, di Aurelio De Laurentiis e di Victor Osimhen.



“Caso De Laurentiis? L’inchiesta dipenderà molto dagli eventuali nuovi elementi che dovranno essere acquisiti dalla Procura. Su Osimhen la situazione si sta aggrovigliando. La vera domanda è come sia stato possibile che sul profilo ufficiale Tik Tok del Napoli sia stato pubblicato un video irrisorio nei confronti di Osimhen. Togliere le immagini sul profilo Instagram della sua avventura a Napoli è un segnale fragoroso. Non so se oggi giocherà, vedremo quando verranno annunciate le formazioni ufficiali. Tutto serviva al Napoli meno che questa ulteriore complicazione. Le proteste di Kvaratskhelia e Osimhen nei confronti di Garcia, ora questo caos. Sullo sfondo il rinnovo dello stesso Osimhen. La situazione è delicata”.