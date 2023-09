Del Genio: “Osimhen? Il Napoli ha commesso un unico errore”

Quello che sta succedendo al Napoli, e in particolare ad Osimhen, sta scuotendo l’intero ambiente partenopeo. Paolo Del Genio è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlarne.

Di seguito le sue parole: “Non vedo nessun punto di contatto tra i tifosi del Napoli e i presidenti e i giocatori. Tutti i comportamenti sono finalizzati ad ulteriore arricchimento e non vedo rispetto da parte di nessuno. Ho spesso difeso Osimhen nonostante il gesto avuto al momento della sostituzione, ma ci avevo visto dentro passione e voglia di vincere la partita”.

Poi Del Genio ha continuato: “Ma questo gesto non lo giustifico. Capisco che la situazione contrattuale non è andata bene, capisco che il procuratore ha cambiato le carte in tavola allettato da qualche altra offerta, ma questo non è il momento di comportarsi così. Il Napoli ha commesso l’errore di affrontare tardi le cose, quando il contratto non è stato firmato il giocatore andava ceduto ma era tardi per cederlo perché il mercato stava chiudendo”.