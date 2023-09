De Laurentiis, il legale: “Notizia che risale al mese di agosto. Siamo sereni”

Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“La notizia riguardante De Laurentiis iscritto al registro degli indagati? Sono sorpreso da questo clamore mediatico di una notizia che già conoscevamo. Era nota la circostanza che l’aspetto bilancistico è stato trasferito a Roma, perché i magistrati della Procura di Roma devono indagare su questo. Il tutto risale al mese di agosto. Cosa deve verificare la Procura di Roma? Deve fare le sue valutazioni, gli atti dovrebbero essere gli stessi. Ci auspichiamo che non cambi nulla perché è una valutazione oggettiva che viene fatta come l’hanno fatta i giudici di Napoli. Siamo sereni. Trovo strano che ieri dopo un po’ di tempo è stata veicolata sul web questa notizia, mi sono sorpreso. Conoscendo più o meno i fatti, abbiamo fiducia nella magistratura romana, sono persone assolutamente preparate. Siamo fiduciosi che avranno lo stesso metro di valutazione”.

“Ho sentito il presidente, queste notizie non fanno piacere perché in qualche maniera turbano anche la tranquillità della dirigenza e della squadra. Non è una notizia piacevole. Evidentemente ci ha turbato momentaneamente, ma siamo sereni. Abbiamo tanti argomenti da riproporre perché sono stati già vagliati sia dalla magistratura penale che da quella sportiva. Prossimo passaggio giudiziario? C’è un’ipotesi di reato, i pubblici ministeri possono chiedere l’archiviazione come speriamo o possono chiudere le indagini consentendoci di difenderci nuovamente. Per quello che è a mia conoscenza, le indagini le ha condotte la Guardia di Finanza, le acquisizioni sono state effettuate anche in presenza del difensore, non mi risulta ci sia stato altro e siamo abbastanza tranquilli. Ci difenderemo come abbiamo sempre fatto, gli innocenti vengono sempre riconosciuti tali dalla giustizia”.