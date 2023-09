Cm.it – Caso Osimhen, De Laurentiis irritato con Calenda. Il motivo

Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.it, ha scritto a proposito del caso Victor Osimhen sul suo profilo Twitter. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis è molto irritato perché l’agente del giocatore Roberto Calenda non ha mantenuto la parola sul closing ottenuto ad agosto. “+++Aggiornamento Osimhen+++ Patron Aurelio De Laurentiis sta seguendo con attenzione la situazione. Il presidente è molto irritato: era stato chiuso un accordo con il calciatore ed il suo agente Roberto Calenda, c’era stato un ok per il closing già ad agosto. Da lì, salta la parola data e si aprono frizioni che fanno salire il livello di tensione, come dimostra il comportamento avuto ieri dall’attaccante e dal suo agente”.

+++Aggiornamento @victorosimhen9+++ Patron @ADeLaurentiis sta seguendo con attenzione la situazione. Il presidente è molto irritato: era stato chiuso un accordo con il calciatore ed il suo agente @RobertoCalenda , c'era stato un ok per il closing già ad agosto. Da lì, salta la… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) September 27, 2023